Королева красоты из Казахстана устроилась работать посудомойкой

Материальное положение красавицы ухудшилось из-за смерти родителей.

Жизнь девушки, которая завоевала титул "Мисс Кызылорды", складывается непросто. Один за другим из жизни ушли все родственники 19-летней Гульнур Нуртаза.

Статус участницы конкурса красоты "Мисс Казахстан" не только не поспособствовал её карьере, но и помешал в реализации в профессиональной деятельности.

По словам Гульнур, в офисах её встречали недружелюбно. Мужчины ей делали непристойные предложения, а женщины видели в ней конкурентку.

По этой причине девушке пришлось устроится на низкоквалифицированную работу. Сейчас Гульнар работает подсобной рабочей в кафе.

История стала достоянием общественности, поэтому в Сети развернулись бурные дискуссии по этому поводу.

Многие похвалили Гульнар за то, что она не поддалась соблазнам и пожелала зарабатывать на жизнь честным трудом.

"Она не ворует, жизнь никому не портит. У неё один за другим родные ушли. Работает руки не опустила. Со временем отойдёт, сможет найти своё дело, по душе. Зачем сравнивается с другими людьми. Ей всего 19. Она ещё молода. У неё все впереди. Думаю, другие работники кухни ее узнали, наверное, они не очень — то и красивые, и давай потешаться, что-то вроде и толку с твоей красоты", — выражают своё мнение интернет-пользователи.

Нашлись, однако, и те, кто считает, что девушка пытается таким образом прославится.