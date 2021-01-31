Экс-возлюбленный Началовой претендует на половину квартиры исполнительницы.
После выхода на экран фильма о жизни Юлии Началовой поклонники певицы с новой силой пережили боль утраты.
Многие из окружения Началовой считают, что здоровье Юлии было подорвано из-за проблем в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым.
Выяснилось, что певица брала деньги у бойфренда для организации своего концертного тура. В качестве благодарности певица оформила половину своей жилплощади на Фролова.
Сейчас хоккеисты понадобились деньги, поэтому он решил продать часть своего недвижимого имущество, которое передала ему Началова.
PR-директор и подруга Началовой Анна Исаева вспомнила, что Фролов составил список всех расходов, который он потратил на Началову.
"Начались суды, начались перипетии, звонки и смс. И в этой смс-ке, Боже мой, расклад, какие деньги за несколько лет были вложены в их совместную жизнь… были посчитаны две машины, которые он купил папе и маме, на которых никто из Началовых никогда не ездил, все билеты были посчитаны, когда они вместе летали… рестораны, в которых они ходили, чеки не приложены! Но он оценил все походы по ресторанам в 1 млн долларов", — рассказала Исаева.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.