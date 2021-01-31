Подруга Началовой рассказала о счёте, который предъявил певице Фролов

Экс-возлюбленный Началовой претендует на половину квартиры исполнительницы.

После выхода на экран фильма о жизни Юлии Началовой поклонники певицы с новой силой пережили боль утраты.

Многие из окружения Началовой считают, что здоровье Юлии было подорвано из-за проблем в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым.

Выяснилось, что певица брала деньги у бойфренда для организации своего концертного тура. В качестве благодарности певица оформила половину своей жилплощади на Фролова.

Сейчас хоккеисты понадобились деньги, поэтому он решил продать часть своего недвижимого имущество, которое передала ему Началова.

PR-директор и подруга Началовой Анна Исаева вспомнила, что Фролов составил список всех расходов, который он потратил на Началову.