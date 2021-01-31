Решетова начала карьеру певицы после разрыва с Тимати

25-летняя модель презентовала песню на своём дне рождении.

Экс-возлюбленная рэпера Тимура Юнусова Анастасия Решетова решила попробовать свои силы в качестве исполнительницы.

Решетова дебютировала в кругу гостей. В одном из ресторанов Москвы Решетова вышла на сцену и спела свою первую музыкальную композицию. Фрагмент исполнения уже гуляет по Сети.

"Я не хочу тебе сдаться, это будет так легко. Ты не устал ошибаться — в твоем мире так темно", — поет женщина, которая уже испытала горечь расставания с любимым человеком.

Интернет-пользователи отметили, что подобное уже происходило с Ольгой Бузовой. После её развода с футболистом Дмитрием Тарасовым медийная карьера экс-ведущей "Дома-2" пошла в гору.