Телестройку решили реанимировать на новой ТВ площадке.
В конце 2020 года руководство ТНТ сообщило о закрытии самого "долгоиграющего" реалити-шоу.
Ненавистники шоу встретили известие восторженно, искренне желая искоренения передачи, которую многие считают аморальной и зловредной.
Далее, однако, стали множится слухи о том, что "Дом-2" ещё себя не изжил, поэтому в том или ином виде шоу продолжить своё существование. Строились предположения о переезде реалити-шоу на интернет-площадку. Приютить телестройку также хотели некоторые телевизионные каналы.
Наконец, стало известно, что в феврале возобновятся съёмки "Дома-2". Шоу будут транслировать на одном из ТВ-каналов. Новый адресе "Дома-2" пока держится в секрете.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.