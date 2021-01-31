"Дом-2" возвращается на телевизионный экран

Телестройку решили реанимировать на новой ТВ площадке.

В конце 2020 года руководство ТНТ сообщило о закрытии самого "долгоиграющего" реалити-шоу.

Ненавистники шоу встретили известие восторженно, искренне желая искоренения передачи, которую многие считают аморальной и зловредной.

Далее, однако, стали множится слухи о том, что "Дом-2" ещё себя не изжил, поэтому в том или ином виде шоу продолжить своё существование. Строились предположения о переезде реалити-шоу на интернет-площадку. Приютить телестройку также хотели некоторые телевизионные каналы.

Наконец, стало известно, что в феврале возобновятся съёмки "Дома-2". Шоу будут транслировать на одном из ТВ-каналов. Новый адресе "Дома-2" пока держится в секрете.