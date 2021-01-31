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Рената Литвинова уверила, что новый альбом Земфиры гениален

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса подогрела интерес публики к новому сборнику песен Земфиры.

Рената Литвинова уверила, что новый альбом Земфиры гениален

Весной 2020 года Земфира анонсировала выход альбома, который был готов на тот момент больше чем на половину.

Теперь альбом полностью готов. Поклонники певицы с нетерпением ждут его выхода.

Литвинова уверена, что это выдающееся творение Земфиры, в котором она превзошла саму себя.

"Когда-то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу "Офелия, невинно утонувшая": "У меня есть для вас две новости, одна хорошая, другая плохая." я попросила начать с хорошей. Она сказала: "это гениальная новелла!".

Тогда я спросила: "Какая плохая?". Она ответила: "Вы никогда не напишете ничего лучше." И сегодня — я прослушала новый альбом Земфиры — и у меня для вас есть две новости — одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее", — написала Литвинова в своём Instagram-аккаунте.

Автор: Елена Былкина
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