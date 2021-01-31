Актриса подогрела интерес публики к новому сборнику песен Земфиры.
Весной 2020 года Земфира анонсировала выход альбома, который был готов на тот момент больше чем на половину.
Теперь альбом полностью готов. Поклонники певицы с нетерпением ждут его выхода.
Литвинова уверена, что это выдающееся творение Земфиры, в котором она превзошла саму себя.
"Когда-то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу "Офелия, невинно утонувшая": "У меня есть для вас две новости, одна хорошая, другая плохая." я попросила начать с хорошей. Она сказала: "это гениальная новелла!".
Тогда я спросила: "Какая плохая?". Она ответила: "Вы никогда не напишете ничего лучше." И сегодня — я прослушала новый альбом Земфиры — и у меня для вас есть две новости — одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее", — написала Литвинова в своём Instagram-аккаунте.
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