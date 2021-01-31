Рената Литвинова уверила, что новый альбом Земфиры гениален

Актриса подогрела интерес публики к новому сборнику песен Земфиры.

Весной 2020 года Земфира анонсировала выход альбома, который был готов на тот момент больше чем на половину.

Теперь альбом полностью готов. Поклонники певицы с нетерпением ждут его выхода.

Литвинова уверена, что это выдающееся творение Земфиры, в котором она превзошла саму себя.