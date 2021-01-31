Исполнительница объяснила, что всё свое время хочет посвятить семье.
83-летняя певица сейчас живет в одном из населённых пунктов Ленинградской области.
Эдита Пьеха показала свой загородный особняк, в котором она любит проводить часы досуга в окружении родных и близких.
Артистку, которая когда-то собирала полные концертные залы, больше не тянет на сцену. Эдита Станиславовна по-прежнему любит пение, однако теперь она предпочитает слушать, а не исполнять.
"Я петь не могу, только слушать. Сама напелась", — объяснила Пьеха на передаче Андрея Малахова.
Маститая певица вспомнила, что у неё были недоброжелатели, которые сочиняли про неё небылицы.
"Была даже такая фраза: эту кабацкую певичку выстирать по самое декольте. Это про меня, хотя я никогда не показывала декольте. Я была не развратная артистка, а заводная" — поделилась воспоминаниями исполнительница.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.