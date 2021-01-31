Эдита Пьеха окончательно попрощалась со сценой

Исполнительница объяснила, что всё свое время хочет посвятить семье.

83-летняя певица сейчас живет в одном из населённых пунктов Ленинградской области.

Эдита Пьеха показала свой загородный особняк, в котором она любит проводить часы досуга в окружении родных и близких.

Артистку, которая когда-то собирала полные концертные залы, больше не тянет на сцену. Эдита Станиславовна по-прежнему любит пение, однако теперь она предпочитает слушать, а не исполнять.

"Я петь не могу, только слушать. Сама напелась", — объяснила Пьеха на передаче Андрея Малахова.

Маститая певица вспомнила, что у неё были недоброжелатели, которые сочиняли про неё небылицы.