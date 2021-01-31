При Бузовой не произносят слово "давай", так как оно созвучно с Давой

Сестра поющей ведущей рассказала в Instagram о негласных правилах в тусовке Бузовой.

Младшая сестра Ольги Анна Бузова опубликовала в своем микроблоге забавное видео с дня рождения сестры.

С помощью видеомонтажа у гостей, приглашённых на празднование 35-летия звезды ТВ и Instagram, прочитали их потаённые мысли.

Как в комиксах, над головами звёзд появлялись облачные полотна, в которых вписывалось то, о чём думали в данный момент гости Ольги Бузовой.

Кому-то приписали нетерпение сесть за банкетный стол. Кто-то якобы пытался спрятаться за маской, чтобы его не узнала Бузова, кто-то недоверчиво озирался и спрашивал себя, почему на него все так смотрят.

В одном из таких монологов один из гостей предлагает даме заказать суши, на что она отвечает — давай.

Нетактичного человека тут же осаживают, прося его его не произносить это слово, так как оно похоже на имя бывшего бойфренда Ольги Бузовой Давы.