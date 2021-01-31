Сестра поющей ведущей рассказала в Instagram о негласных правилах в тусовке Бузовой.
Младшая сестра Ольги Анна Бузова опубликовала в своем микроблоге забавное видео с дня рождения сестры.
С помощью видеомонтажа у гостей, приглашённых на празднование 35-летия звезды ТВ и Instagram, прочитали их потаённые мысли.
Как в комиксах, над головами звёзд появлялись облачные полотна, в которых вписывалось то, о чём думали в данный момент гости Ольги Бузовой.
Кому-то приписали нетерпение сесть за банкетный стол. Кто-то якобы пытался спрятаться за маской, чтобы его не узнала Бузова, кто-то недоверчиво озирался и спрашивал себя, почему на него все так смотрят.
В одном из таких монологов один из гостей предлагает даме заказать суши, на что она отвечает — давай.
Нетактичного человека тут же осаживают, прося его его не произносить это слово, так как оно похоже на имя бывшего бойфренда Ольги Бузовой Давы.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.