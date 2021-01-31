54-летняя актриса не побоялась продемонстрировать свою естественную красоту.
Самая загадочная и эксцентричная актриса отечественного театра и кино решила сбросить все маски.
Рената Литвинова, которая всегда радует публику ярким мейкапом, доказала, что её лицо без прикрас тоже весьма моложаво и мило.
"Часть профессии — как-то сохранять оболочку — это тоже работа", — написала под снимком Рената.
Подписчиков впечатлила нежная красота актрисы.
"Как хороша. Каждый день задаюсь вопросом: как сохраниться так? И эти плечи и спина и даже походка — все такое утонченное, как 20 лет назад", — восхитились поклонники Литвиновой.
"Без макияжа, не узнала бы никогда. Все мы женщины без макияжа не те", — написали представители женской аудитории.
"Хорошая, очень хороша оболочка! … прекрасная актриса", — осыпали комплиментами звезду.
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