54-летняя актриса не побоялась продемонстрировать свою естественную красоту.

Самая загадочная и эксцентричная актриса отечественного театра и кино решила сбросить все маски.

Рената Литвинова, которая всегда радует публику ярким мейкапом, доказала, что её лицо без прикрас тоже весьма моложаво и мило.

Подписчиков впечатлила нежная красота актрисы.

"Как хороша. Каждый день задаюсь вопросом: как сохраниться так? И эти плечи и спина и даже походка — все такое утонченное, как 20 лет назад", — восхитились поклонники Литвиновой.

"Без макияжа, не узнала бы никогда. Все мы женщины без макияжа не те", — написали представители женской аудитории.

"Хорошая, очень хороша оболочка! … прекрасная актриса", — осыпали комплиментами звезду.