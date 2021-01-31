Мария Горбань показала эротические игры с Тарзаном

Актриса анонсировала представление "Муж на час".

Мария Горбань опубликовала в Instagram безумный снимок.

На фото — звезда в синем купальнике, на высоких каблуках и в странной розовой шляпке. На поводке она ведёт супруга Наташи Королёвой Сергея Глушко.

"Москва! Сегодня играем в 20:00 "Муж на час" всех очень жду! Приносите корм для животных", — написала Мария в микроблоге.

Подписчиков актрисы фото сильно позабавило. Фолловеры не отказали себе в удовольствии поострить над необычным снимком.