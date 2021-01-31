Актриса анонсировала представление "Муж на час".
Мария Горбань опубликовала в Instagram безумный снимок.
На фото — звезда в синем купальнике, на высоких каблуках и в странной розовой шляпке. На поводке она ведёт супруга Наташи Королёвой Сергея Глушко.
"Москва! Сегодня играем в 20:00 "Муж на час" всех очень жду! Приносите корм для животных", — написала Мария в микроблоге.
Подписчиков актрисы фото сильно позабавило. Фолловеры не отказали себе в удовольствии поострить над необычным снимком.
"Корм Тарзану вместо цветов?", — сострили интернет-пользователи.
"Маша отпусти Леонтьева, ему уже 168 лет. А вы бедного на поводок", — пошутили сетевые остряки, приняв Тарзана за вечного любовника и вечного злодея-сердцееда Леонтьева.
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