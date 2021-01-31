В США застрелили кузена Бейонсе

Под подозрение попала подруга рэпера.

Исполнитель Мартелл Деруэн, известный под сценическим псевдонимом Kardone, найден мëртвым у себя дома в штате Техас.

По информации The Sun, 34-летний рэпер был двоюродным братом Бейонсе.

Полиция уже разработала версию, в которой под подозрение попадает 21-летняя подруга музыканта Сашу Скар,

Девушка уже попадала в поле зрения правоохрнителей во время стрельбы в Остине. Лицо девушки искажено шрамами.

По словам приятеля убитого, молодрй человек был скромен и даже не афишировал свое родство с Бейонсе.