Юрист Жорин усомнился в законности продажи квартиры Началовой

Выяснилось, что певица при жизни переписала половину своей недвижимости на бойренда Александра Фролова.

Хоккеисту понадобились деньги, поэтому он предъявил свои права на квартиру, в которой живёт несовершеннолетняя дочь Юлии Началовой Вера.

Часть своих апартаментов певица передала возлюбленному в обмен на оплату её гастрольного тура.

"Звёздный" адвокат Сергей Жорин объясняет, что необходимо разобраться в том, была ли сделка между влюблёнными официальной и законной.

"Вот это слово "отписала" мне не совсем понятно. Это могла быть купля-продажа, это могло быть дарение или какая-то другая сделка. В этом можно разобраться, попытавшись обжаловать сделку, запросить регистрационное дело, потому что любое отчуждение или обременение — это достаточно большой комплект документов", — рассказал Жорин в интервью ФАН.

Юрист предполагает, что шанс обжаловать сделку у семьи Началовой есть.