Галкин оборудовал возле своего замка трассу для бобслея

Юморист опубликовал на видео головокружительные спуски со снежной горки.

Максим Галкин в Instagram разместил кадры, на которых они с дочкой Лизой резвятся, спускаясь с извилистой горы на ледянках.

Так как путь любителям зимних развлечений преграждали деревья, то комик проявил смекалку и обезопасил трассу с помощью углублений и поролона.

"Сделали горку со специальными углублениями, чтобы огибать деревья, одно даже затянули поролоном — получился настоящий минибобслей. Пока Гарри занимается французским, мы с Лизой оттянулись по полной", — написал под видео супруг Примадонны.

В какой-то момент Максим выдохся и поинтересовался у дочки, не устала ли она.