Юморист опубликовал на видео головокружительные спуски со снежной горки.
Максим Галкин в Instagram разместил кадры, на которых они с дочкой Лизой резвятся, спускаясь с извилистой горы на ледянках.
Так как путь любителям зимних развлечений преграждали деревья, то комик проявил смекалку и обезопасил трассу с помощью углублений и поролона.
"Сделали горку со специальными углублениями, чтобы огибать деревья, одно даже затянули поролоном — получился настоящий минибобслей. Пока Гарри занимается французским, мы с Лизой оттянулись по полной", — написал под видео супруг Примадонны.
В какой-то момент Максим выдохся и поинтересовался у дочки, не устала ли она.
"Нет, конечно, я же ребёнок!" — объяснила отцу жизнерадостная Лиза.
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