Подруга Началовой опубликовала скорбные кадры с похорон певицы

PR-помощница исполнительницы Анна Исаева показала фрагмент, который вошёл в фильм, снятый в честь сорокалетнего юбилея артистки.

На видео запечатлен момент прощания с Юлией Началовой. Фрагмент, на котором гроб с телом певицы проносят через толпу, Исаева разместила в своём Instagram.

Камеры выхватили заплаканные лица людей, пришедших проститься с Юлией на Троекуровское кладбище.