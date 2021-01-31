PR-помощница исполнительницы Анна Исаева показала фрагмент, который вошёл в фильм, снятый в честь сорокалетнего юбилея артистки.
На видео запечатлен момент прощания с Юлией Началовой. Фрагмент, на котором гроб с телом певицы проносят через толпу, Исаева разместила в своём Instagram.
Камеры выхватили заплаканные лица людей, пришедших проститься с Юлией на Троекуровское кладбище.
"Фильм получился честным, правдивым, поучительным, без страха рассказать об ошибках, о простом человеческом счастье, о недооцененности и о том, как трагична бывает судьба. Я приложила в этот пост страшные кадры. Но они составляют часть этой судьбы. Судьбы человека, к смерти которого никто не остался равнодушным", — написала Исаева под видео.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.