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Фанаты Началовой назвали фильм о жизни певицы "танцами на костях"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Зрители объяснили, что ждали светлого и доброго фильма в память о певице, а получили историю конфликтов и слив личной переписки исполнительницы.

В честь 40-летнего юбилея покойной Юлии Началовой на экран вышел документальный фильм, повествующий о непростых периодах жизни всенародно любимой певицы.

В фильме рассказывается о неудачах в личной жизни звезды, а также звучат голосовые записи Юлии, которая пыталась скрыть от публики состояние своего здоровья. 

Многие зрители отметили, что достойной альтернативой данному фильму мог бы стать концерт, на котором исполнители могли бы добрым словом вспомнить яркую и трогательную артистку.

 

Автор: Елена Былкина
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