Яна Рудковская узнала имя автора статьи о "болезни" её сына

Продюсер настроена решительно и требует очной ставки с обидчиком её сына.

Издание "СтарХит" несколько месяцев назад опубликовало материал, в котором говорилось о том, что у Александра Плющенко, известного на просторах Сети как Гном Гномыч, якобы имеется психическое заболевание.

Яна Рудковская опровергла данную информацию и решила добиваться справедливости с помощью буквы закона.

Уязвлённая мать в рамках расследования выяснила имя человека, который написал статью о проблемах со здоровьем её ребёнка. Яна пока не называет имя журналиста, однако обещает, что все очень удивятся, услышав его фамилию.

"Мы добились возбуждения уголовного дела … наш ребёнок прошёл все медицинские экспертизы, чтобы ни одна мразь не могла написать гадость о здоровье нашего сына! Благодаря следствию мы узнали автора статьи (когда узнаете вы — у многих будет шок)! Мы с супругом очень хотим очной ставки с "автором", как и следствие, но "автор" очень боится с нами встречаться!", — написала Рудковская в Instagram.

Продюсер отметила, что будет добиваться, чтобы судебный процесс был открытым. Кроме того, она считает, что у статьи непременно есть заказчик, имя которого она тоже надеется выяснить.