Хоккеист Александр Фролов отсудил свою долю квартиры у родственников покойной исполнительницы.
Бывший возлюбленный Юлии Началовой доказал своё право собственности на часть апартаментов певицы, расположенных в элитном жилом комплексе "Кутузовская ривьера".
Александр Фролов намерен продать дорогостоящую недвижимость, в которой они проживали с Юлией Началовой.
Семья умершей исполнительницы тоже вынуждена распрощаться с квартирой, которую обустраивала Началова своими руками.
"Я подтверждаю факт продажи квартиры. Это происходит. Родственники Юли собирают вещи. Уже съехали из квартиры. Фролов как требовал, так и продолжает требовать продать квартиру. Он еще при жизни Юли требовал продать, после ее смерти делает тоже самое. Квартира выставлена на продажу уже с осени прошлого года. В ноябре-декабре квартиру собрали и увезли имущество Юли оттуда", — рассказала изданию "СтарХит" пиар-помощница Началовой Анна Исаева.
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