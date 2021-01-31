Хоккеист Александр Фролов отсудил свою долю квартиры у родственников покойной исполнительницы.

Бывший возлюбленный Юлии Началовой доказал своё право собственности на часть апартаментов певицы, расположенных в элитном жилом комплексе "Кутузовская ривьера".

Александр Фролов намерен продать дорогостоящую недвижимость, в которой они проживали с Юлией Началовой.

Семья умершей исполнительницы тоже вынуждена распрощаться с квартирой, которую обустраивала Началова своими руками.

"Я подтверждаю факт продажи квартиры. Это происходит. Родственники Юли собирают вещи. Уже съехали из квартиры. Фролов как требовал, так и продолжает требовать продать квартиру. Он еще при жизни Юли требовал продать, после ее смерти делает тоже самое. Квартира выставлена на продажу уже с осени прошлого года. В ноябре-декабре квартиру собрали и увезли имущество Юли оттуда", — рассказала изданию "СтарХит" пиар-помощница Началовой Анна Исаева.