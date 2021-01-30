Экс-ведущая "Дома-2" периодически подвергает критике художественные и документальные картины, выпущенные на экраны.

Ксения Бородина объяснила, что не смотрела фильм о Юлии Началовой, однако те фрагменты, которые до неё дошли, вызвали у неё бурю негодования.

"Вы знаете, нет, не смотрела. И мне кажется, людей после смерти надо провожать красиво. Если делать фильмы, то только с самыми приятными воспоминаниями. А у нас любят после смерти мусолить, наследство делить, грязь вытаскивать. Это чудовищно. Я видела, как её голосовое кто-то слил, где она пыталась скрыть болезнь. Это такие страшные люди и вещи. Сливать голосовые и переписки после смерти… Просто днище…" — объяснила свою позицию Бородина.