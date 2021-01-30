Максим Виторган похвастался обнажённой возлюбленной

Актёр разместил в своём аккаунте высокохудожественный снимок женщины с татуировкой в виде цветка лотоса на спине.

В девушке, сфотографированной со спины, подписчики без труда узнали избранницу Максима Виторгана актрису Нино Нинидзе.

Актриса раздета до пояса, её лицо запечатлено в профиль.