Актёр разместил в своём аккаунте высокохудожественный снимок женщины с татуировкой в виде цветка лотоса на спине.
В девушке, сфотографированной со спины, подписчики без труда узнали избранницу Максима Виторгана актрису Нино Нинидзе.
Актриса раздета до пояса, её лицо запечатлено в профиль.
"Завтра будет пост о том, что у нас называют политикой. Нервных просьба удалиться. А сегодня о красоте", — подписал снимок Виторган.
"Красива женщина в глазах любящего мужчины", — прокомментировали фото фолловеры.
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