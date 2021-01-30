Восьмилетний сын Рудковской откладывает деньги на "Гелендваген"

Ребёнок проявляет поразительную финансовую грамотность.

Во время творческого занятия Яна Рудковская поинтересовалась у отпрыска о его материальных мечтаниях.

Звёздная мама спросила у Саши Плющенко, которого на просторах сети знают как Гном Гномыча, хотел бы он получать гонорары за свои выступления игрушками.

Такие перспективы очень не понравились мальчику. Саша трезво оценивает, какая валюта является конвертируемой на рынке.