Ребёнок проявляет поразительную финансовую грамотность.
Во время творческого занятия Яна Рудковская поинтересовалась у отпрыска о его материальных мечтаниях.
Звёздная мама спросила у Саши Плющенко, которого на просторах сети знают как Гном Гномыча, хотел бы он получать гонорары за свои выступления игрушками.
Такие перспективы очень не понравились мальчику. Саша трезво оценивает, какая валюта является конвертируемой на рынке.
"Не буду я выступать за игрушки. Только за доллары настоящие. Я на Гелендваген буду копить. Подсунут ненастоящие — голова с плеч, запомните!" — объяснил Плющенко, отметив, что легко отличит фальшивую купюру от настоящей по характерной фиолетовой полосе на банкноте.
Андрей Миронов рассказал, что поддерживают Навального не только западные структуры, но и серьёзные силы внутри страны. Какая борьба идёт в верхах российской власти?