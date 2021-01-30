Галкин опубликовал фото с Лановым на войне в Чечне

Юморист вместе с народным артистом СССР выступал перед российскими солдатами.

Максим Галкин написал в своём Instagram длинный пост, в котором почтил память выдающегося актёра Василия Ланового, скончавшегося 28 января.

Пародист поведал историю своего знакомства с легендой отечественного кино.

"За те четыре дня, что мы провели во время Второй Чеченской войны, меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод (корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту Северный, не отапливались, а на улице было -10 и невероятно влажно), и те жёсткие условия, в которых были раненные, перед которыми мы выступали, но меня поразил и Василий Семёнович" — написал супруг Примадонны.

Галкин отметил, что Василий Семёнович не терял присутствия духа, несмотря на все внешние обстоятельства. Юморист давал концерт перед ранеными совместно с Дмитрием Харатьяном и Владимиром Березиным. Все они равнялись на 67-летнего Василия Ланового, который поражал выправкой и энергией.

"И вот народный артист Лановой, а ведь ему уже было 67, который мог бы найти сотню причин не лететь, не выступать, как вы, наверное, понимаете, мы все полетели бесплатно, он мог в конце концов, даже полетев, ограничиться основным концертом, но нет — он, как и мы, ходил от палатки к палатке допоздна, согревая простых солдат своей улыбкой, своим задором", — поделился воспоминанием Галкин.

Юморист назвал Ланового невероятно цельным человеком.