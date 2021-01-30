Шоумен лишился волос на голове, что спровоцировало слухи о его болезни.
Публика отмечает, что Гарик Мартиросян в последнее время сильно изменился внешне.
Лидер Comedy Club обрился "под ноль". Эти изменения юморист остроумно назвал "летней прической".
Лысина, однако, стала постоянным атрибутом имиджа 46-летний комика.
"Парик у нас в семье один на двоих…", — подписал Гарик своё фото с супругой.
На торжестве, посвящённом 35-летию Ольги Бузовой, Гарик появился также с гладко выбритой головой. Поклонники отметили, что юморист сильно набрал в весе.
В Сети стали множится слухи о том, что у Гарика Мартиросяна начались проблемы со здоровьем. Сам комик эту информацию не подтвердил.
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