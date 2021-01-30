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Перемены в облике Мартиросяна обеспокоили поклонников

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шоумен лишился волос на голове, что спровоцировало слухи о его болезни.

Публика отмечает, что Гарик Мартиросян в последнее время сильно изменился внешне.

Лидер Comedy Club обрился "под ноль". Эти изменения юморист остроумно назвал "летней прической".

Лысина, однако, стала постоянным атрибутом имиджа 46-летний комика.

"Парик у нас в семье один на двоих…", — подписал Гарик своё фото с супругой. 

На торжестве, посвящённом 35-летию Ольги Бузовой, Гарик появился также с гладко выбритой головой. Поклонники отметили, что юморист сильно набрал в весе.

В Сети стали множится слухи о том, что у Гарика Мартиросяна начались проблемы со здоровьем. Сам комик эту информацию не подтвердил.

 

 

Автор: Елена Былкина
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