Народный артист СССР был рад узнать, что у него в Архангельске растёт внучка.
Василий Лановой успел позаботиться о будущем внучки из Архангельска. Девочка, которая родилась вне брака, была обласкана заботой и вниманием в звёздной семье.
Младший сын Ланового был женат два раза, однако в браках у него не рождались дети. Позже выяснилось, что у Сергея родилась внебрачная дочь в Архангельске.
Василий Лановой и Ирина Купченко, как только узнали о ребёнке, провели генетическую экспертизу, которая подтвердила родство девочки с их сыном, который скончался в 2013 году из-за болезни сердца.
Любящие бабушка и дедушка позаботились о девочке по имени Анна, приглашая её каждые каникулы проводить у них в гостях.
Анне сейчас уже 20 лет, она учится в высшем учебном заведении.
"Девочка обеспечена полностью. Ее любят очень", — объяснил приятель Ланового-младшего в интервью "Комсомольской правде".
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