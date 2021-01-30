Лановой перед смертью позаботился о внебрачной дочери сына

Народный артист СССР был рад узнать, что у него в Архангельске растёт внучка.

Василий Лановой успел позаботиться о будущем внучки из Архангельска. Девочка, которая родилась вне брака, была обласкана заботой и вниманием в звёздной семье.

Младший сын Ланового был женат два раза, однако в браках у него не рождались дети. Позже выяснилось, что у Сергея родилась внебрачная дочь в Архангельске.

Василий Лановой и Ирина Купченко, как только узнали о ребёнке, провели генетическую экспертизу, которая подтвердила родство девочки с их сыном, который скончался в 2013 году из-за болезни сердца.

Любящие бабушка и дедушка позаботились о девочке по имени Анна, приглашая её каждые каникулы проводить у них в гостях.

Анне сейчас уже 20 лет, она учится в высшем учебном заведении.