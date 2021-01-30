Жену Павла Воли замучили комплексы по поводу бедности

Супруги, которые считали себя состоятельными, поняли в Дубае, что они "нищеброды".

Всё познаётся в сравнении. Эту истину Павел Воля и Ляйсан Утяшева усвоили, отдыхая в Объединённых Арабских Эмиратах.

Супруга комика сняла видео в роскошном отеле Palazzo Versace Dubai. Ночь в такой гостинице стоит 25 тыс. долларов.

Снимая невероятные по красоте интерьеры отеля, Ляйсан призналась, что у неё появились комплексы, так как они с мужем не могут себе позволить отдых подобного уровня.

Павел Воля отрезвил жену, позвав её идти купаться на бесплатный пляж.

Ранее Ляйсан Утяшева признавалась, что может прожить на 50 тысяч рублей в месяц.