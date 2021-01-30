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После разрыва с Давой Бузова вспомнила Романа Третьякова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Неудачи в личной жизни заставили Ольгу погрузиться во времена, когда она строила свою любовь в рамках реалити-шоу "Дом-2".

После разрыва с Давой Бузова вспомнила Романа Третьякова

17 лет назад пару Ольги Бузовой и Романа Третьякова считали на телестройке самой перспективной.

Парочка даже вела своё шоу под названием "Роман с Бузовой".

Ольга рассказала, что создатели шоу пообещали ей вручить ключи от дома, который участники строили на глазах у многомиллионной аудитории.

"Я подписывала контракт на три месяца. Изначально проект собирались завершить через три месяца и вручить самой крепкой паре ключи от недвижимости. И вот срок подходит к концу, у меня есть молодой человек, а нам объявляют, что проект продлили. Так я лишилась того дома. Но своего молодого человека я тогда очень любила, я всегда люблю искренне и сильно. У него сейчас всё хорошо. Честно сказать, я ему за многое благодарна", — цитирует Ольгу Бузову "СтарХит".

Сейчас у Романа Третьякова жизнь складывается неплохо. Он набирает популярность в роли стендап-комика. 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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