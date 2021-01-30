Блогер предстал перед публикой кристально чистым человеком с добрым сердцем.
Давид Манукян решил обелить своё запятнанное имя с помощью добрых роликов в Instagram.
Ольга Бузова негативно отозвалась о Даве, обвинив бывшего в возлюбленного в изменах и жестокости.
Поклонники Манукяна отказываются верить в то, что их кумир способен на что-то плохое.
В своих видеороликах Давид неизменно играет роль доброго парня, который любит детей и животных.
В новом ролике блогер спасает ребёнка-сироту, которого поймали на краже продуктов из супермаркета.
Манукян платит владельцу магазина за украденную еду, жалеет ребёнка и предлагает девочке, которую играет его юная коллега — блогер Милана, остаться жить у него.
Дава заботится о ребёнке, чем вызывает море положительных эмоций у фолловеров.
"Каждый ребёнок заслуживает счастья", — подписал ролик Дава.
"Очень трогательно! Ты будешь хорошим отцом для своих детей", — откликнулись подписчики.
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