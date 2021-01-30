Манукян снял ролик, который растрогал подписчиков до слёз

Блогер предстал перед публикой кристально чистым человеком с добрым сердцем.

Давид Манукян решил обелить своё запятнанное имя с помощью добрых роликов в Instagram.

Ольга Бузова негативно отозвалась о Даве, обвинив бывшего в возлюбленного в изменах и жестокости.

Поклонники Манукяна отказываются верить в то, что их кумир способен на что-то плохое.

В своих видеороликах Давид неизменно играет роль доброго парня, который любит детей и животных.

В новом ролике блогер спасает ребёнка-сироту, которого поймали на краже продуктов из супермаркета.

Манукян платит владельцу магазина за украденную еду, жалеет ребёнка и предлагает девочке, которую играет его юная коллега — блогер Милана, остаться жить у него.

Дава заботится о ребёнке, чем вызывает море положительных эмоций у фолловеров.