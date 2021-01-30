Александр Гудков уверен, что сериал "Полёт" повредит Ефремову

Юморист считает, что новая роль Ефремова ещё больше настроит публику против актёра, виновного в смертельном ДТП.

Скандал с Михаилом Ефремовым вновь возродился с новой силой после выхода на экраны сериала "Полёт", в котором актёр сыграл отрицательную роль.

Многосерийный фильм был снят в 2019 году, до того как Михаил Олегович спровоцировал аварию со смертельным исходом.

Сериал "Полёт" оказался пророческим, так как герой фильма в исполнении Ефремова садится за руль пьяным.

Шоумен Александр Гудков, который посмотрел несколько фрагментов "Полёта", уверен, что данный проект может негативно повлиять на будущее артиста.