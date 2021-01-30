Юморист считает, что новая роль Ефремова ещё больше настроит публику против актёра, виновного в смертельном ДТП.
Скандал с Михаилом Ефремовым вновь возродился с новой силой после выхода на экраны сериала "Полёт", в котором актёр сыграл отрицательную роль.
Многосерийный фильм был снят в 2019 году, до того как Михаил Олегович спровоцировал аварию со смертельным исходом.
Сериал "Полёт" оказался пророческим, так как герой фильма в исполнении Ефремова садится за руль пьяным.
Шоумен Александр Гудков, который посмотрел несколько фрагментов "Полёта", уверен, что данный проект может негативно повлиять на будущее артиста.
"Сериал только ухудшит отношение к Михаилу Ефремову. Потому что в сериале он сыграл подонка. Тем более, есть пересечение с реальными событиями. Мне сложно об этом говорить, поскольку мне очень жаль и Ефремова, и всех, кто пострадал", — объяснил Гудков в интервью на YouTube-канале ТНТ.
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