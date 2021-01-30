Ольга Бузова ведёт сверхактивный образ жизни. Певица успевает вести сольную карьеру, участвовать в телевизионных проектах и строить личную жизнь.
Каждую весну артистка проходит полное медицинское обследование, чтобы выявить возможные заболевания. В этом году на плечи Бузовой свалился большой стресс. Из-за этого она решила пораньше лечь в больницу.
Напомним, в середине января Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном и призвала своих поклонников заблокировать блогера в социальных сетях.
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