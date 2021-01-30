Константин Хабенский попробовал себя в роли ведущего ранее популярного шоу "Дом-2", которое было закрыто в конце прошлого года.

Это произошло в эфире передачи "Вечерний Ургант". Актёр зачитал речь Ольги Бузовой от 15 ноября 2008 года.

"По поводу Демьяна. Любая девушка, которая взяла бы Демьяна в раскрутку… Он с любой бы стал строить отношения. Конечно, это очень обидно, обидно в первую очередь за Римму, которая вцепилась в него, которой он сильно понравился. Конечно, ребята сами разберутся, когда Римма приедет", — сказал Хабенский.