Пользователи заметили, что Гарик Мартиросян внезапно побрился налысо и заметно прибавил в весе. Многие подозревают, что шоумен серьёзно болен и сейчас проходит курс лечения.

"В этом убедились гости юбилея Ольги Бузовой. Артист пришел на вечеринку с женой Жанной. Гарик заметно раздался в объемах. Его внешний вид, как кажется, некоторым фолловерам, стал "болезненным". Ходят слухи, что все эти метаморфозы происходит на фоне лечения от тяжелого недуга", — сообщает "Комсомольская правда".