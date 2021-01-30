Пользователи заметили, что Гарик Мартиросян внезапно побрился налысо и заметно прибавил в весе. Многие подозревают, что шоумен серьёзно болен и сейчас проходит курс лечения.
"В этом убедились гости юбилея Ольги Бузовой. Артист пришел на вечеринку с женой Жанной. Гарик заметно раздался в объемах. Его внешний вид, как кажется, некоторым фолловерам, стал "болезненным". Ходят слухи, что все эти метаморфозы происходит на фоне лечения от тяжелого недуга", — сообщает "Комсомольская правда".
Сам Мартиросян отказывается как-либо комментировать эти слухи.
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