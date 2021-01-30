Отдохнувшая на Мальдивах журналистка вернулась с багажом творческих задумок.
Ксения Собчак в выпуске программы "Осторожно, новости" заявила, что разрывает отношения с мужем Константином Богомоловым.
Такое заявление ведущая сделала не всерьёз, а только желая потроллить свою бывшую коллегу по "Дому-2" Ольгу Бузову.
Собчак повторила видео, которое Бузова опубликовала в своём Instagram после своего дня рождения.
Поющая ведущая просила подписчиков массово отписываться от Давида Манукяна, который, по словам Ольги, изменял ей и поднимал на неё руку.
Ксения Анатольевна представила фейковую переписку с супругом, в которой якобы ссорится с мужем.
Само же видеообращение было полностью пародийным. В нём Собчак повторяет фразы Бузовой, жалующейся на бойфренда поклонникам.
"Я могу ошибаться, могу не ошибаться. Я ещё не знаю, я делаю правильно или нет. Но на самом деле я всё делаю правильно", — сказала Собчак.
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