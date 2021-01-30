Даня Милохин признался в воровстве

Звезда TikTok раскрыл свои тайные пороки.

Даня Милохин, который десять лет жизни провёл в детском доме, вспомнил о свои преступлениях из прошлого.

19-летний блогер признался, что в 17 лет позволил себе украсть дорогой гаджет у приятеля.

Своё деяние он оправдал тем, что у него не было телефона, тогда как у его знакомого был вожделенный iPhone-5.

"У меня не было телефона. У него был телефон пятый iPhone. Суть в том, что я ночью взял его телефон с зарядки, понимая, что у него больше нет денег", — рассказал Милохин в интервью блогеру Эльдару Джарахову.

Молодой человек объяснил, что ему было чуждо понимание морали. Его охватило непреодолимое желание ходить с модным телефоном.

Популярный тиктокер раскаялся в своём поступке и выразил готовность компенсировать приятелю причинённый ущерб.