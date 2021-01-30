Моргенштерн подпалил себе уши и обрил волосы

Кумир молодёжи демонстративно сменил имидж.

Моргенштерн снял на видео жёсткие эксперименты со своей внешностью.

Алишер Валеев (известный под псевдонимом Моргенштерн) решил показать, на что он готов ради хайпа.

Весь процесс безжалостной расправы с волосами шоумен опубликовал в сторис в своём аккаунте Instagram.

Длинные пряди рэпера отрезали с помощью ножниц, затем парикмахер обрил исполнителя почти под ноль. Завершением представления стал трюк с зажигалкой, когда стились подпалил музыканту уши, чтобы избавиться от последней растительности на голове Моргенштерна.

"У меня новый фейс. Собственно, вступаю в колхоз!" — объяснил своё преображение музыкант.

Результатом эксперимента стало фото, на котором рэпер предстал с короткой стрижкой, изменённой формой бровей и подкрашенными усами.