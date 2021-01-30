Популярный TikTok-блогер Даня Милохин всегда считал, что достигнет успеха. Однако он допускает, что волна его популярности может постепенно сойти на нет.
В таком случае блогер готов пойти на самые крайние меры.
"Я умру в 23 — уверен. Либо от передоза, либо захочу сам. Считаю, что существует перерождение душ, что из одного тела мы сразу переходим в другое. Поэтому, если хайп закончится, если я пойму, что профукал свой успех, я просто застрелюсь и перезапущу все заново", — пояснил Милохин.
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