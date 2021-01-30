Ксения Собчак спародировала Ольгу Бузову в самолёте

В сторис Instagram журналистки появилось видео, которое многим напомнило недавнюю историю в небе с Ольгой Бузовой.

Подписчики оценили троллинг Ксении Собчак, которая записала свои возмущения по поводу того, что она не может прибыть в аэропорт Внуково.

17 января Ольга Бузова обратилась к подписчикам, жалуясь на то, что опаздывает на съёмки, так как посадка в аэропорту Шереметьево под запретом.

Собчак, которая возвращалась с Мальдивских островов, решила повторить слова своей экс-соратницы по "Дому-2".

Копируя интонацию Ольги Бузовой, Ксения Анатольевна разыграла уже известную всем сценку.