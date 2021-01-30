В сторис Instagram журналистки появилось видео, которое многим напомнило недавнюю историю в небе с Ольгой Бузовой.
Подписчики оценили троллинг Ксении Собчак, которая записала свои возмущения по поводу того, что она не может прибыть в аэропорт Внуково.
17 января Ольга Бузова обратилась к подписчикам, жалуясь на то, что опаздывает на съёмки, так как посадка в аэропорту Шереметьево под запретом.
Собчак, которая возвращалась с Мальдивских островов, решила повторить слова своей экс-соратницы по "Дому-2".
Копируя интонацию Ольги Бузовой, Ксения Анатольевна разыграла уже известную всем сценку.
"Это нормально? Это нормально? Мало того, что я вообще-то в отпуске всё самое интересное пропустила! Я вообще-то опаздываю на съемку новостей! А мне говорят, что я не могу приземлиться во Внуково!" — высказалась Собчак в сторис.
Андрей Миронов рассказал, что поддерживают Навального не только западные структуры, но и серьёзные силы внутри страны. Какая борьба идёт в верхах российской власти?