Ещё недавно Дмитрий Шепелев возлагал большие надежды на новое шоу "Ты как я".
Однако руководство канала ТНТ решило не продлевать проект на второй сезон из-за низких рейтингов. Телеведущему не удалось раскрутить передачу до нужного уровня.
"Программу пока не стали продлевать на второй сезон. Дмитрий пробовался в другой проект, тоже посвященный известным родителям и их дочкам-сыночкам — "Мама LIVE". Его кандидатуру рассматривали, но в итоге утвердили кавээнщика и актёра Ивана Пышненко", — сообщили источники изданию "СтарХит".
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