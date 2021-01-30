Шепелева выгнали с ТНТ

Ещё недавно Дмитрий Шепелев возлагал большие надежды на новое шоу "Ты как я".

Однако руководство канала ТНТ решило не продлевать проект на второй сезон из-за низких рейтингов. Телеведущему не удалось раскрутить передачу до нужного уровня.