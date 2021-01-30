Певица позволила себе резкое высказывание в адрес Дмитрия Ланского.
Экс-супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской намерен судиться с Ларисой Долиной, которая назвала его "ничтожеством".
Лариса Долина в эфире шоу "Док-Ток", в котором вспоминали жизнь певицы Юлии Началовой, эмоционально отреагировала на информацию о конфликте покойной исполнительницы с бывшим мужем
"Эти слова сильно задели музыканта, из-за чего он планирует подать в суд на артистку", — сообщает "Федеральное агентство новостей".
Долина заявила, что на Ланском лежит вина в том, что состояние здоровья Юлии Началовой ухудшилось.
Приглашенные на ток-шоу гости вспомнили, что Дмитрий давил на Юлю, заставляя её сбрасывать вес. Одна из диет Началовой чуть было не закончилась анорексией. Здоровье певицы было сильно подорвано.
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