В Екатеринбурге закрылся ресторан Сергея Светлакова

Около пяти лет назад Сергей Светлаков решил открыть ресторан на своей малой родине — в Екатеринбурге.

Изначально дела у ресторана шли хорошо, однако пандемия коронавируса поставила точку на ведении бизнеса. Из-за ограничительных мер и убытков актёр решил закрыть ресторан. Известно, что Светлаков потратил на его открытие более 60 миллионов рублей.

На данный момент ещё два ресторана шоумена работают в Москве.