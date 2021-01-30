Экс-ведущая "Дома-2" появилась на Первом канале, чтобы выразить свои эмоции по поводу личной драмы.
Ольга Бузова после торжества в честь своего дня рождения откровенно пообщалась с подписчиками, заявив, что приняла решение о расставании с бойфрендом Давидом Манукяном.
Ольга обвинила экс-возлюбленного в том, что он делает "непонятные и страшные вещи".
Звезда получила ответную порцию обвинений от мамы блогера Давы, которая заступилась за сына, упрекнув Бузову в том, что она всех своих женихов обвиняет в избиениях.
Ольга с удовольствием рассказала Ивану Урганту в его шоу о празднике в честь своего 35-летия, однако, когда речь зашла о её расставании с Давой, голос Ольги задрожал.
"Не готова об этом говорить", — объяснила Бузова.
Чтобы как-то передать своё эмоциональное состояние, Ольга спела припев пронзительной композиции Аллы Пугачёвой.
"Крикну, а в ответ тишина. Снова я останусь одна. Сильная женщина плачет у окна", — спела звезда.
"Я понял, ты сильная женщина, ты легко это переживаешь. А ему Бог судья, да? Так же ты говоришь, когда пишешь проклятия?", — сострил Ургант.
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