Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Бесценное полотно Боттичелли купил русский коллекционер
Даня Милохин рассказал, на что готов пойти ради успеха
Шепелева выгнали с ТНТ
Стало известно, нужно ли платить за прохождение вакцинации
В Екатеринбурге закрылся ресторан Сергея Светлакова
Жена Тимы Белорусских прокомментировала его "арест" за наркотики
В Белоруссии решили запретить флаг, ставший символом протеста
Ошибочка вышла: ЕС передумал блокировать поставку вакцин в Британию
Украина ввела санкции против тех, кто инвестировал в её экономику

Бузова рассказала Урганту о разрыве с Манукяном 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-ведущая "Дома-2" появилась на Первом канале, чтобы выразить свои эмоции по поводу личной драмы.

Бузова рассказала Урганту о разрыве с Манукяном 

Ольга Бузова после торжества в честь своего дня рождения откровенно пообщалась с подписчиками, заявив, что приняла решение о расставании с бойфрендом Давидом Манукяном.

Ольга обвинила экс-возлюбленного в том, что он делает "непонятные и страшные вещи".

Звезда получила ответную порцию обвинений от мамы блогера Давы, которая заступилась за сына, упрекнув Бузову в том, что она всех своих женихов обвиняет в избиениях.

Ольга с удовольствием рассказала Ивану Урганту в его шоу о празднике в честь своего 35-летия, однако, когда речь зашла о её расставании с Давой, голос Ольги задрожал.

"Не готова об этом говорить", — объяснила Бузова.

Чтобы как-то передать своё эмоциональное состояние, Ольга спела припев пронзительной композиции Аллы Пугачёвой.

"Крикну, а в ответ тишина. Снова я останусь одна. Сильная женщина плачет у окна", — спела звезда.

"Я понял, ты сильная женщина, ты легко это переживаешь. А ему Бог судья, да? Так же ты говоришь, когда пишешь проклятия?", — сострил Ургант.

 

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Даня Милохин рассказал, на что готов пойти ради успеха
Шепелева выгнали с ТНТ
Стало известно, нужно ли платить за прохождение вакцинации
Бузова рассказала Урганту о разрыве с Манукяном 
В Екатеринбурге закрылся ресторан Сергея Светлакова
Жена Тимы Белорусских прокомментировала его "арест" за наркотики
В Белоруссии решили запретить флаг, ставший символом протеста
Ошибочка вышла: ЕС передумал блокировать поставку вакцин в Британию
Украина ввела санкции против тех, кто инвестировал в её экономику
Жительница Великобритании стала звездой TikTok в 110 лет
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Андрей Миронов: Транзит власти произойдет в течение года

Андрей Миронов рассказал, что поддерживают Навального не только западные структуры, но и серьёзные силы внутри страны. Какая борьба идёт в верхах российской власти?

Андрей Миронов: Транзит власти произойдет в течение года
Pfizer против "Спутника V": власти Сербии подводят первые итоги
Мир. Новости мира
Pfizer против "Спутника V": власти Сербии подводят первые итоги
Мир. Новости мира
Польский эксперт увидел признаки шизофрении в политике Байдена
Политика. Новости и аналитика
31 января пройдет широкомасштабная полицейская операция
Любовь Степушова О чём говорит форум "Русский Донбасс" загранице Любовь Степушова Игорь Буккер Министр обороны США стал третьим исключением Игорь Буккер Василий Амирджанов В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств Василий Амирджанов
Комментарии
Владычная (Грановитая) палата: драгоценное наследие Великого Новгорода
О чём говорит форум "Русский Донбасс" загранице
Украинцев ставят к стене объявленной смерти
Ксения Кириллова: Трамп предстал в образе жуликоватого пастора, а Байден — доктора Айболита
Украинцев ставят к стене объявленной смерти
Украинцев ставят к стене объявленной смерти
Украинцев ставят к стене объявленной смерти
Украинцев ставят к стене объявленной смерти
Украинцев ставят к стене объявленной смерти
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
НАТО готовится к горячей войне с Россией
НАТО готовится к горячей войне с Россией
Байден пришёл и выгнал Трампа
31 января пройдет широкомасштабная полицейская операция
31 января пройдет широкомасштабная полицейская операция
Навальный пошёл ва-банк
Байден пришёл и выгнал Трампа
Байден пришёл и выгнал Трампа
НАТО готовится к горячей войне с Россией
Байден пришёл и выгнал Трампа
Навальный пошёл ва-банк
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников