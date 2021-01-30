Бузова рассказала Урганту о разрыве с Манукяном

Экс-ведущая "Дома-2" появилась на Первом канале, чтобы выразить свои эмоции по поводу личной драмы.

Ольга Бузова после торжества в честь своего дня рождения откровенно пообщалась с подписчиками, заявив, что приняла решение о расставании с бойфрендом Давидом Манукяном.

Ольга обвинила экс-возлюбленного в том, что он делает "непонятные и страшные вещи".

Звезда получила ответную порцию обвинений от мамы блогера Давы, которая заступилась за сына, упрекнув Бузову в том, что она всех своих женихов обвиняет в избиениях.

Ольга с удовольствием рассказала Ивану Урганту в его шоу о празднике в честь своего 35-летия, однако, когда речь зашла о её расставании с Давой, голос Ольги задрожал.

"Не готова об этом говорить", — объяснила Бузова.

Чтобы как-то передать своё эмоциональное состояние, Ольга спела припев пронзительной композиции Аллы Пугачёвой.