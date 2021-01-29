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Слепаков ответил на травлю из-за стихотворения об акциях протеста

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Либеральная общественность обвинила юмориста Семёна Слепакова в продажности и подвергла травле за стихи, посвящённые участникам незаконных акций протеста 23 января.

Слепаков ответил на травлю из-за стихотворения об акциях протеста

Ранее комик опубликовал в своём Instagram стихотворение, описывающее действия "доброй толпы", которая "за либеральи ценности свои" совершает множество противоправных поступков. Кадры нападений на полицейских, сотрудников ОМОНа, инспекторов ДПС, водителя ведомственного автомобиля, избиений несогласных с адептами Навального и прочих правонарушений облетели всю страну.

"Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло", — подытожил Семён Слепаков.

В комментариях к посту развернулась настоящая травля. Отметились в числе прочих и такие видные представители либеральной общественности, как Юлия Навальная и Леонид Волков.

Слепаков ответил на обвинения в продажности следующим стихотворением. Он отметил, что его взгляд на происходящие события не совпадает с мнением комментаторов, но это ещё не означает продажности. "Я ровно отношусь и к кремлеботам, и к тем, кто рвать их хочет на куски", — пояснил юморист свою позицию.

"Мы все — продукт одной большой страны,
Которой в наше время очень туго,
И кто с какой бы ни был стороны —
Давайте хоть чуть-чуть беречь друг друга", — призвал он в завершение.

Автор: Людмила Черткова
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