Слепаков ответил на травлю из-за стихотворения об акциях протеста

Либеральная общественность обвинила юмориста Семёна Слепакова в продажности и подвергла травле за стихи, посвящённые участникам незаконных акций протеста 23 января.

Ранее комик опубликовал в своём Instagram стихотворение, описывающее действия "доброй толпы", которая "за либеральи ценности свои" совершает множество противоправных поступков. Кадры нападений на полицейских, сотрудников ОМОНа, инспекторов ДПС, водителя ведомственного автомобиля, избиений несогласных с адептами Навального и прочих правонарушений облетели всю страну.

"Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро. Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло", — подытожил Семён Слепаков.

В комментариях к посту развернулась настоящая травля. Отметились в числе прочих и такие видные представители либеральной общественности, как Юлия Навальная и Леонид Волков.

Слепаков ответил на обвинения в продажности следующим стихотворением. Он отметил, что его взгляд на происходящие события не совпадает с мнением комментаторов, но это ещё не означает продажности. "Я ровно отношусь и к кремлеботам, и к тем, кто рвать их хочет на куски", — пояснил юморист свою позицию.