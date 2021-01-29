Полиция задержала Тиму Белорусских с двумя килограммами гашиша

У исполнителя хита "Незабудка" намечаются проблемы с законом.

В СМИ появилась информация о задержании музыканта в Минске. Как сообщает "СтарХит", дома певец хранил два килограмма наркотиков на основе конопли (гашиш).

Правоохранительные органы подозревают, что исполнитель употреблял запрещённые вещества вместе с приятелями. За такое деяние Тиме Белорусских грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Инцидент произошёл 12 января. В этот день певца задержала полиция. Сейчас исполнитель находится под домашним арестом. Данное деяние, если будет доказано, попадает под статью 328 белорусского законодательства.

Тима Белорусских стремительно обрёл популярность. К 22 годам молодой человек уже получал за исполнение своих хитов солидные гонорары.