У исполнителя хита "Незабудка" намечаются проблемы с законом.
В СМИ появилась информация о задержании музыканта в Минске. Как сообщает "СтарХит", дома певец хранил два килограмма наркотиков на основе конопли (гашиш).
Правоохранительные органы подозревают, что исполнитель употреблял запрещённые вещества вместе с приятелями. За такое деяние Тиме Белорусских грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Инцидент произошёл 12 января. В этот день певца задержала полиция. Сейчас исполнитель находится под домашним арестом. Данное деяние, если будет доказано, попадает под статью 328 белорусского законодательства.
Тима Белорусских стремительно обрёл популярность. К 22 годам молодой человек уже получал за исполнение своих хитов солидные гонорары.
Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.