Дана Борисова высмеяла расставание Волочковой с женихом

Ведущая, которую связывает с балериной давняя вражда, скептически отнеслась к заявлению Волочковой о том, что любовь балерины угасла.

Анастасия Волочкова после своего дня рождения объявила, что её отношения с мужчиной, которого она так и не показала публике, подошли к концу.

Балерина повторила историю Ольги Бузовой. Но если бойфренд Бузовой был у всех на виду, то в существование тайного воздыхателя Волочковой верили не все.

Среди тех, кто называл возлюбленного балерины вымыслом, была Дана Борисова.

Новость о расставании танцовщицы с избранником насмешила звезду "Армейского магазина".