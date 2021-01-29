Ведущая, которую связывает с балериной давняя вражда, скептически отнеслась к заявлению Волочковой о том, что любовь балерины угасла.
Анастасия Волочкова после своего дня рождения объявила, что её отношения с мужчиной, которого она так и не показала публике, подошли к концу.
Балерина повторила историю Ольги Бузовой. Но если бойфренд Бузовой был у всех на виду, то в существование тайного воздыхателя Волочковой верили не все.
Среди тех, кто называл возлюбленного балерины вымыслом, была Дана Борисова.
Новость о расставании танцовщицы с избранником насмешила звезду "Армейского магазина".
"Сколько таких уже разбивали её сердце", — иронизирует Борисова.
Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.