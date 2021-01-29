Ирина Горбачёва высказалась о Ксении Собчак

Звезда сериала "Чики" рассказала, какие эмоции вызывала у неё журналистская деятельность Ксении Анатольевны.

Ирина Горбачёва объяснила, что не могла смотреть на то, как Ксения Собчак берёт интервью, потому что ей казалось, что журналистка пытается подстроиться под каждого собеседника, и как бы предаёт себя.

Горбачёва в интервью Сергею Мезенцеву в подкасте "Серёжа и микрофон" вспомнила беседу Собчак с Яной Трояновой. Актриса отметила, что журналистка облачилась в кепку, рубашку, футболку, джинсы и кроссовки.

По мнению Ирины, Троянова подобрала образ получше, чем журналистка.

"Видимо, Собчак думала, что Яна встретит её в телогрейке и трусах. С другой же актрисой она будет леди", — сказала Горбачёва.

Артистка призналась, что изменила своё мнение по поводу Собчак. Теперь она относится ко всему, что делает журналистка, с пониманием.

Поведение "хамелеона", по мнению Горбачёвой, сложилось у Собчак, потому что она прилагала немалые усилия, чтобы достигнуть успеха в шоу-бизнесе.