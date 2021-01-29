Звезда сериала "Шерлок" рассталась с ирландским возлюбленным

Актриса, сыгравшая в популярном фильме супругу Джона Ватсона Мэри, вновь одинока.

46-летняя актриса Аманда Аббингтон разорвала отношения с 42-летним ирландским артистом Джонджо О'Нилом.

Как сообщают иностранные СМИ, возлюбленный съехал от Аманды. Он вывез свои вещи из особняка, где жил с известной актрисой.

Роман Аббингтон с О'Нилом был непродолжительным. Вместе они были около четырёх лет.

Актриса, по информации американских изданий, не слишком расстроилась из-за расставания с бойфрендом.

"Ирландца больше нет в моем доме. Ну и ладно", — сказала Аманда подруге.

Отношения с Джонджо помогли актрисе выйти из депрессии, возникшей из-за расставания с отцом своих детей.

Аманда Аббингтон почти 14 лет состояла в гражданском браке с другой звездой "Шерлока" Мартином Фрименом.