Актриса, сыгравшая в популярном фильме супругу Джона Ватсона Мэри, вновь одинока.
46-летняя актриса Аманда Аббингтон разорвала отношения с 42-летним ирландским артистом Джонджо О'Нилом.
Как сообщают иностранные СМИ, возлюбленный съехал от Аманды. Он вывез свои вещи из особняка, где жил с известной актрисой.
Роман Аббингтон с О'Нилом был непродолжительным. Вместе они были около четырёх лет.
Актриса, по информации американских изданий, не слишком расстроилась из-за расставания с бойфрендом.
"Ирландца больше нет в моем доме. Ну и ладно", — сказала Аманда подруге.
Отношения с Джонджо помогли актрисе выйти из депрессии, возникшей из-за расставания с отцом своих детей.
Аманда Аббингтон почти 14 лет состояла в гражданском браке с другой звездой "Шерлока" Мартином Фрименом.
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