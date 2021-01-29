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Федосеева-Шукшина уверена, что Алибасова держат в заложниках

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР предполагает, что жизни продюсера группы "На-На" угрожает опасность.

Федосеева-Шукшина уверена, что Алибасова держат в заложниках

Сотрудники "Пятого канала" провели расследование, в ходе которого выяснили, что опасения Лидии Федосеевой-Шукшиной не беспочвенны.

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил, что в квартиру продюсера никто не может попасть.

Актриса забыла все прежние размолвки с супругом, поэтому они вместе провели новогодние праздники.

По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, Алибасов сообщил Лидии Николаевне, что к нему в квартиру наведались неизвестные люди. После этого звонка Бари Каримович перестал выходить на связь.

"Мы должны были встретиться четыре дня назад, никаких звонков от него нет, я не могу дозвониться", — объяснила свою тревогу 82-летняя актриса.

После этого Федосеева-Шукшина со своим адвокатом забили тревогу. Актриса предполагает, что Алибасов попал в беду.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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