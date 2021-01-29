Алёна Водонаева пренебрежительно отозвалась о Манукяне

Звезда "Дома-2" уверена, что Ольга Бузова немногое потеряла, расставшись с Давой.

У знакомых Бузовой интересуются, как могут развиваться отношения Ольги и Давида. Поклонники звёздной пары не желают мириться с тем, что это конец отношений по. щей ведущей и блогера.

Алёна Водонаева, которая провела немало времени с Бузовой бок о бок в реалити-шоу, объяснила, что ей не очень интересно следить за романом Ольги и Давы. Тем не менее, светская львица объяснила, что она думает по этому поводу.