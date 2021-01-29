Звезда "Дома-2" уверена, что Ольга Бузова немногое потеряла, расставшись с Давой.
У знакомых Бузовой интересуются, как могут развиваться отношения Ольги и Давида. Поклонники звёздной пары не желают мириться с тем, что это конец отношений по. щей ведущей и блогера.
Алёна Водонаева, которая провела немало времени с Бузовой бок о бок в реалити-шоу, объяснила, что ей не очень интересно следить за романом Ольги и Давы. Тем не менее, светская львица объяснила, что она думает по этому поводу.
"Слушайте, ну я про них, во-первых, вообще не думаю, но я считаю, что если Оля решила с ним расстаться, пусть идет лесом. Ничего страшного. Все расстаются, все в отношениях… очень часто заканчиваются через год, через полтора. Это нормальная практика для молодежи в нашем современном мире… Он один такой что ли, красивый, молодой, богатый? Есть еще красивые, молодые, богатые и помоложе есть, и побогаче, и покрасивее", — рассказала экс-участница "Дома-2" издательству POPCAKE.
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