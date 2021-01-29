Джаред Лето лишился единственного "Оскара"

Звезда Голливуда не теряет надежды вернуть заветную статуэтку.

Джаред Лето признался, что потерял "Оскар".

Произошло это, по словам актёра, во время переезда в новый особняк. О потере он узнал только сейчас, тогда как справил новоселье уже три года назад.

Прислуга страшилась сообщить актёру о пропаже, опасаясь гнева работодателя. Джаред всё же не падает духом, надеясь, что его престижная награда всё же отыщется.

"Возможно, статуэтка и правда где‑то лежит. Я перевернул всё сверху донизу и без толку! Но знаете, я очень надеюсь, она в хороших руках", — сказал известный актёр.

Джаред Лето получил "Оскара" за роль в картине "Даласский клуб покупателей".

Следуя своему принципу, актёр, по собственному признанию, никогда не пересматривает фильмы, в которых снимался, так как ему интересен процесс работы, а не готовый продукт.