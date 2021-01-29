Фанатов расстроило исчезновение родинки с лица Веры Брежневой

Певица предстала перед подписчиками без изюминки, которая так радовала поклонников Веры.

Новые фотографии супруги Константина Меладзе удивили фолловеров. От внимания пытливой публики не ускользнуло то, что на лице у Веры Брежневой пропала её "фирменная" родинка под нижней губой.

Экс-солистка группы "Виагра" в новой сочинской фотосессии запечатлена без своей соблазнительной изюминки.

Интернет-пользователи стали гадать, куда исчезла родинка, которая так мило подчёркивала индивидуальность обворожительной певицы.

Некоторые предположили, что Вера избавилась от родинки с помощью операции, другие предположили, что родинку скрыли фильтры, которые призваны сгладить недостатки на лице исполнительницы.