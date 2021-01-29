Певица предстала перед подписчиками без изюминки, которая так радовала поклонников Веры.
Новые фотографии супруги Константина Меладзе удивили фолловеров. От внимания пытливой публики не ускользнуло то, что на лице у Веры Брежневой пропала её "фирменная" родинка под нижней губой.
Экс-солистка группы "Виагра" в новой сочинской фотосессии запечатлена без своей соблазнительной изюминки.
Интернет-пользователи стали гадать, куда исчезла родинка, которая так мило подчёркивала индивидуальность обворожительной певицы.
Некоторые предположили, что Вера избавилась от родинки с помощью операции, другие предположили, что родинку скрыли фильтры, которые призваны сгладить недостатки на лице исполнительницы.
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