Сын Легкоступовой рассказал об агрессии Фирсова

Наследник певицы объяснил, что с новоиспечённым отчимом у него сложились непростые отношения.

Матвей Легкоступов вспомнил, как переживал за мать, которая оказалась под полным контролем Юрия Фирсова.

Молодой человек рассказал, что был обеспокоен услышанным: Валентина Легкоступова, как и её супруг, находилась в состоянии алкогольного опьянения. По словам Матвея, исполнительница страдала непереносимостью алкоголя. Все попытки наладить отношения с Фирсовым заканчивались конфликтом.

"Я настойчиво ему повторил, что маме нельзя выпивать, что у нее непереносимость алкоголя, на что он ударил меня в нос. Я решил уйти в свою комнату и поговорить с ним, когда он протрезвеет, но он выломал ко мне дверь и стал угрожать двумя ножами, крича, чтобы я покинул дом и не лез со своими советами в их жизнь. Говорил, что ему виднее, что делать его жене, и если он говорит ей "спать", "пить" или "гулять", то она будет это делать, потому что мужик в доме он, а не я. Что я — никто и пора бы мне свалить", — вспомнил события, которые разворачивались в квартире матери незадолго до её кончины, Матвей в интервью с "ФАН".

Молодой человек жалеет, что позволил Фирсову оставаться с матерью, которая нуждалась в помощи.