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Сын Легкоступовой рассказал об агрессии Фирсова

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Наследник певицы объяснил, что с новоиспечённым отчимом у него сложились непростые отношения.

Сын Легкоступовой рассказал об агрессии Фирсова

Матвей Легкоступов вспомнил, как переживал за мать, которая оказалась под полным контролем Юрия Фирсова.

Молодой человек рассказал, что был обеспокоен услышанным: Валентина Легкоступова, как и её супруг, находилась в состоянии алкогольного опьянения. По словам Матвея, исполнительница страдала непереносимостью алкоголя. Все попытки наладить отношения с Фирсовым заканчивались конфликтом.

"Я настойчиво ему повторил, что маме нельзя выпивать, что у нее непереносимость алкоголя, на что он ударил меня в нос. Я решил уйти в свою комнату и поговорить с ним, когда он протрезвеет, но он выломал ко мне дверь и стал угрожать двумя ножами, крича, чтобы я покинул дом и не лез со своими советами в их жизнь. Говорил, что ему виднее, что делать его жене, и если он говорит ей "спать", "пить" или "гулять", то она будет это делать, потому что мужик в доме он, а не я. Что я — никто и пора бы мне свалить", — вспомнил события, которые разворачивались в квартире матери незадолго до её кончины, Матвей в интервью с "ФАН".

Молодой человек жалеет, что позволил Фирсову оставаться с матерью, которая нуждалась в помощи.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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