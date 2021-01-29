Екатерина Белоцерковская призналась, что ей приходилось ругаться на беспечного супруга.
Вдова основателя киножурнала "Ералаш" вспомнила, что постоянно отчитывала мужа за то, что расходует энергию не на лечение, а на многочисленные интервью. Разногласия возникали после того как режиссёра госпитализировали с COVID‑19.
"Я с ним жутко ругалась первые два дня, потому что он в маске раздавал интервью всем. Говорю — тебе дают кислород, тебе будет тяжело дышать, а ты его просто распространяешь не туда, куда нужно", — рассказала Белоцерковская в эфире шоу "Пусть говорят".
Чтобы заставить Бориса Юрьевича пройти компьютерную томографию лёгких, Белоцерковской, по её признанию, приходилось угрожать мужу разводом.
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