Вдова Грачевского рассказала о ссоре с мужем перед его смертью

Екатерина Белоцерковская призналась, что ей приходилось ругаться на беспечного супруга.

Вдова основателя киножурнала "Ералаш" вспомнила, что постоянно отчитывала мужа за то, что расходует энергию не на лечение, а на многочисленные интервью. Разногласия возникали после того как режиссёра госпитализировали с COVID‑19.

"Я с ним жутко ругалась первые два дня, потому что он в маске раздавал интервью всем. Говорю — тебе дают кислород, тебе будет тяжело дышать, а ты его просто распространяешь не туда, куда нужно", — рассказала Белоцерковская в эфире шоу "Пусть говорят".

Чтобы заставить Бориса Юрьевича пройти компьютерную томографию лёгких, Белоцерковской, по её признанию, приходилось угрожать мужу разводом.