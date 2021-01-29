Давид Манукян показал мужа Дарьи Палей

Интернет-пользователи предположили, что Дава устал от того, что ему приписывают роман со его партнёршей по шоу "Танцы со звёздами".

После расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна в Сети стали множиться слухи о том, что Дава променял Ольгу на девушку, с которой он исполняет в телевизионном проекте зажигательные танцы.

Танцовщица-латинистка и хореограф Дарья Палей объясняла, что замужем и воспитывает дочку. Дарья уверяет, что никогда не заводит романы со своими партнёрами по танцам.

Это мало убеждало публику, поэтому, как предположили в Сети, Давид показал, что все его тренировки с Дарьей приходят под пристальным наблюдением её супруга, который работает тренером, участвуя в постановке танцевальных номеров.

"Ну что, родные, мы готовим для вас номер. Всё уже почти готово. Это, между прочим, муж Даши, наш тренер. Номер будет просто бомбический, новый стиль", — объяснил Манукян в сторис Instagram.

Анонсировал танец и сам супруг Дарьи Палей.