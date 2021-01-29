Интернет-пользователи предположили, что Дава устал от того, что ему приписывают роман со его партнёршей по шоу "Танцы со звёздами".
После расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна в Сети стали множиться слухи о том, что Дава променял Ольгу на девушку, с которой он исполняет в телевизионном проекте зажигательные танцы.
Танцовщица-латинистка и хореограф Дарья Палей объясняла, что замужем и воспитывает дочку. Дарья уверяет, что никогда не заводит романы со своими партнёрами по танцам.
Это мало убеждало публику, поэтому, как предположили в Сети, Давид показал, что все его тренировки с Дарьей приходят под пристальным наблюдением её супруга, который работает тренером, участвуя в постановке танцевальных номеров.
"Ну что, родные, мы готовим для вас номер. Всё уже почти готово. Это, между прочим, муж Даши, наш тренер. Номер будет просто бомбический, новый стиль", — объяснил Манукян в сторис Instagram.
Анонсировал танец и сам супруг Дарьи Палей.
"Это будет самый лучший номер", — уверил тренер.
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